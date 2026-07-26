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ТСН у соціальних мережах

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Одеса-2026: відпочинок під ракетами, блокада портів та битва за рекордний врожай

Одеса-2026: відпочинок під ракетами, блокада портів та битва за рекордний врожай

Одеса-2026: відпочинок під ракетами, блокада портів та битва за рекордний врожай

Одещина сьогодні — це регіон неймовірних контрастів: тут забиті вщент пляжі сусідять із колючим дротом та уламками «Шахедів», а радість від рекордного врожаю затьмарюється неможливістю його продати. Кореспондентка ТСН.Тижня Оксана Радіонова вирушила на Південь, щоб побачити, як живе сонячна Пальміра під щоденними обстрілами. Ви дізнаєтесь, чому туристи не бояться вибухів, як українські аграрії консервують мільйони тонн зерна просто в полі через блокаду портів та чи зможе обмілілий Дунай врятувати українську економіку.

Дата публікації
Кількість переглядів
53

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