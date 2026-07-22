Одеса під вогнем! 50 кг вибухівки в актовій залі! Рятувальники дістають тіла з-під завалів

Реклама

Одеса та область сьогодні знову опинилися під масованим ударом російських окупантів, які від самого ранку застосовують ракети та дрони. Внаслідок ворожих атак понівечено житлові будинки, адміністративні будівлі, станцію технічного обслуговування та судна, проте найстрашнішим наслідком стала загибель двох людей та поранення ще двох мирних мешканців. Рятувальники продовжують розбирати завали, а вибухотехніки знешкоджують нездетоновані бойові частини дронів, що влучили просто в цивільні об'єкти. Деталі – від журналістки ТСН Ольги Павловської.