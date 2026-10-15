Окупанти готують прорив! Десантники РФ хочуть оточити Добропілля: ексклюзив ТСН з нуля

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Тим часом Покровський напрямок залишається найгарячішим на лінії фронту. Російські десантники, які стоять навпроти - наших, не полишають спроб оточити Добропілля і готуються до чергового прориву, кажуть у Силах Оборони. Наші воїни намагаються заздалегідь виявити ворога та зустріти його - вогнем. Як це відбувається - бачила спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.