Окупанти в окопах їли мишей і щурів: як 18-річні десантники розбили ворога і взяли полонених

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Йому ледве виповнилося 18 років, а він уже штурмує ворожі бліндажі та бере в полон окупантів! Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко побувала на Олександрівському напрямку, де легендарна 95-та окрема десантно-штурмова Поліська бригада разом із побратимами звільнила десятки населених пунктів. Під час чергової спроби росіян просочитися в тил під прикриттям дощу й туману, молоді воїни-десантники на псевдо "Жук" та "Панда" провели свій перший у житті штурм: двох ворогів знищили, а ще двох узяли в полон. Полонені окупанти з 69-ї бригади прикриття РФ зізналися: із їхньої групи в 16 осіб живими лишилися тільки вони. Кинуті власним командуванням без їжі та постачання, вони тижнями голодували в сирих окопах і змушені були їсти мишей та щурів. Хто ці окупанти, чому командування лякало їх розстрілом у разі здачі та як 18-річні українські герої без страху зачищають позиції – дивіться в ексклюзивному репортажі ТСН з передової.