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ТСН у соціальних мережах

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30

Олексій Філюк: мільйони переглядів та скандали! Таємниці найвідомішого священника-блогера

Олексій Філюк: мільйони переглядів та скандали! Таємниці найвідомішого священника-блогера

Олексій Філюк: мільйони переглядів та скандали! Таємниці найвідомішого священника-блогера

Пів мільярда переглядів щомісяця, десятки відео щодня та мільйони підписників по всьому світу. У невеликому селі на Тернопільщині живе унікальний священник, волонтер і відеоблогер – отець Олексій Філюк. Щовечора він виходить у прямий ефір із молитвами, а вдень показує своє звичайне сільське життя: консервує, збирає гриби, робить ремонт та виховує названих синів, яких забрав із дитячих будинків. Попри шалену популярність, отця нерідко нещадно критикують – від прихильників церковних забобонів і патріархату до тих, хто закидає йому "життя напоказ" та заробітки в Мережі. Скільки насправді заробляє священник, як пережив розлучення з дружиною і чому не боїться говорити правду в очі хейтерам – дивіться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Загороднього.

Дата публікації
Кількість переглядів
30

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