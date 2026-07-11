Олена Зеленська відвідала унікальний інклюзивний «Космотабір» у Києві

Реклама

Простір, де немає обмежень, а є лише дружба та підтримка! У Києві розпочав роботу щорічний інклюзивний «Космотабір». Унікальність проєкту в тому, що тут разом відпочивають та розвиваються звичайні діти та дітки з інвалідністю. Ініціативу підтримує Фундація Олени Зеленської, і днями перша леді особисто завітала до вихованців табору. Як зустрічали почесну гостю, про що мріють маленькі учасники та як цей проєкт допомагає дітям краще розуміти одне одного — дивіться у сюжеті кореспондента ТСН Івана Воробйова.