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ТСН у соціальних мережах

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Кількість переглядів
21

Олена Зеленська відвідала унікальний інклюзивний «Космотабір» у Києві

Олена Зеленська відвідала унікальний інклюзивний «Космотабір» у Києві

Олена Зеленська відвідала унікальний інклюзивний «Космотабір» у Києві

Простір, де немає обмежень, а є лише дружба та підтримка! У Києві розпочав роботу щорічний інклюзивний «Космотабір». Унікальність проєкту в тому, що тут разом відпочивають та розвиваються звичайні діти та дітки з інвалідністю. Ініціативу підтримує Фундація Олени Зеленської, і днями перша леді особисто завітала до вихованців табору. Як зустрічали почесну гостю, про що мріють маленькі учасники та як цей проєкт допомагає дітям краще розуміти одне одного — дивіться у сюжеті кореспондента ТСН Івана Воробйова.

Дата публікації
Кількість переглядів
21

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