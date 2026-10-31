ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
36

Олешківці розчулили до сліз! Везуть в Україну чотирилапих!

Олешківці розчулили до сліз! Везуть в Україну чотирилапих!

Олешківці розчулили до сліз! Везуть в Україну чотирилапих!

Довгоочікуваний порятунок цивільних українців з окупованих росіянами Олешок на Херсонщині: напередодні всі охочі жити на підконтрольній Україні території прибули до Анапи. Звідти вони мають вирушити літаком до Гомеля та перетнути українсько-білоруський кордон. Після підриву росіянами Каховської ГЕС у 2023 році місто залишалося без електрики, води й газу. А від початку літа — після обстрілу росіянами волонтерських автівок — повністю припинилося завезення харчів і ліків. Олешківці страждали від голоду й не могли вибратися з пастки через щільне мінування та так зване «сафарі на людей»: росіяни буквально полювали на тих, хто намагався втекти, скидаючи вибухівку з дронів. Російські військові також забирали в людей їжу, яку українські Сили оборони доставляли в Олешки коптерами. Домовитися з росіянами про гуманітарний коридор для олешківців довго не виходило. Справа зрушила з місця лише після втручання Папи Римського та першої леді США. У мережі Х Меланія Трамп повідомила, що добровільно виїхати з окупованого міста захотіли понад 750 жителів. Залученість першої леді США в МЗС України називають вирішальним чинником нинішньої згоди Кремля все ж вивезти людей. Серед тих, хто потрапив в Олешки, окуповані від початку повномасштабного вторгнення, з української сторони разом із Уповноваженим із прав людини Дмитром Лубінцем були 2 українських журналістів — кореспондент телеканалу ICTV Єгор Ромахло та оператор ТСН Ілля Шинкаренко. І саме їм вдалося зафільмувати кадри, які ви бачите, та поспілкуватися з місцевими жителями.

Дата публікації
Кількість переглядів
36

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie