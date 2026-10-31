Олешківці розчулили до сліз! Везуть в Україну чотирилапих!

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Довгоочікуваний порятунок цивільних українців з окупованих росіянами Олешок на Херсонщині: напередодні всі охочі жити на підконтрольній Україні території прибули до Анапи. Звідти вони мають вирушити літаком до Гомеля та перетнути українсько-білоруський кордон. Після підриву росіянами Каховської ГЕС у 2023 році місто залишалося без електрики, води й газу. А від початку літа — після обстрілу росіянами волонтерських автівок — повністю припинилося завезення харчів і ліків. Олешківці страждали від голоду й не могли вибратися з пастки через щільне мінування та так зване «сафарі на людей»: росіяни буквально полювали на тих, хто намагався втекти, скидаючи вибухівку з дронів. Російські військові також забирали в людей їжу, яку українські Сили оборони доставляли в Олешки коптерами. Домовитися з росіянами про гуманітарний коридор для олешківців довго не виходило. Справа зрушила з місця лише після втручання Папи Римського та першої леді США. У мережі Х Меланія Трамп повідомила, що добровільно виїхати з окупованого міста захотіли понад 750 жителів. Залученість першої леді США в МЗС України називають вирішальним чинником нинішньої згоди Кремля все ж вивезти людей. Серед тих, хто потрапив в Олешки, окуповані від початку повномасштабного вторгнення, з української сторони разом із Уповноваженим із прав людини Дмитром Лубінцем були 2 українських журналістів — кореспондент телеканалу ICTV Єгор Ромахло та оператор ТСН Ілля Шинкаренко. І саме їм вдалося зафільмувати кадри, які ви бачите, та поспілкуватися з місцевими жителями.