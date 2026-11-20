Олія зникне з полиць? Що буде з продуктами взимку після ударів РФ | Тарас Висоцький

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Після цілеспрямованих ударів РФ по олійних заводах та складах Мережею покотилася хвиля паніки щодо дефіциту базових продуктів і обмежень у магазинах. Чи загрожують українцям порожні полиці цієї зими, що насправді відбувається з експортом зерна та як держава підтримає постраждалих фермерів – дивіться в інтерв'ю з міністром аграрної політики та продовольства Тарасом Висоцьким в ефірі "1+1" в рамках телемарафону "Єдині новини".