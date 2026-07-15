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ТСН у соціальних мережах

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Відео
Кількість переглядів
96

Омбудсман вимагає перевірити інцидент із застосуванням сили військовим ТЦК до жінки у Львові

Омбудсман вимагає перевірити інцидент із застосуванням сили військовим ТЦК до жінки у Львові

Омбудсман вимагає перевірити інцидент із застосуванням сили військовим ТЦК до жінки у Львові

У центрі Львова спалахнув скандал через оприлюднене в мережі відео, на якому чоловік у військовій формі, ймовірно представник ТЦК та СП, застосовує фізичну силу до цивільної жінки. Через цей інцидент представник Уповноваженого з прав людини у Львівській області Тарас Подвірний уже направив офіційні запити до обласного ТЦК та Державного бюро розслідувань. Відомства мають надати вичерпну інформацію про обставини події, участь поліції та з'ясувати, чи містяться в діях військового ознаки кримінального правопорушення за статтею про перевищення службових повноважень.

Дата публікації
Кількість переглядів
96

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