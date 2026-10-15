Онкологія грудей виліковна на 99%, але є важлива умова!

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Знову "Рожевий жовтень" - місяць обізнаності про рак молочної залози. Це одне з найпоширеніших онкологічних захворювань серед жінок. Щороку в Україні такий діагноз чують понад 12 тисяч жінок. Відомо, що раннє виявлення суттєво підвищує шанси на успішне лікування. Тож сьогодні поговоримо про те, які симптоми мають насторожити, коли і як часто потрібно обстежувати молочні залози, а також які можливості для профілактичних обстежень і лікування мають українські жінки сьогодні. Хірург-онкомамолог, завідувач хірургічного відділення Київського міського клінічного онкологічного центру Микола Анікусько.