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ТСН у соціальних мережах

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Онкологія грудей виліковна на 99%, але є важлива умова!

Онкологія грудей виліковна на 99%, але є важлива умова!

Онкологія грудей виліковна на 99%, але є важлива умова!

Знову "Рожевий жовтень" - місяць обізнаності про рак молочної залози. Це одне з найпоширеніших онкологічних захворювань серед жінок. Щороку в Україні такий діагноз чують понад 12 тисяч жінок. Відомо, що раннє виявлення суттєво підвищує шанси на успішне лікування. Тож сьогодні поговоримо про те, які симптоми мають насторожити, коли і як часто потрібно обстежувати молочні залози, а також які можливості для профілактичних обстежень і лікування мають українські жінки сьогодні. Хірург-онкомамолог, завідувач хірургічного відділення  Київського міського клінічного онкологічного центру Микола Анікусько.

Дата публікації
Кількість переглядів
1

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