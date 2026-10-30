Операція під вибухами: чому іноземці обирають медицину в Україні під час війни

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Їдуть кілька діб різними видами транспорту, проходять крізь сирени та загрозу ракетних ударів, аби довірити своє життя українським хірургам. Навіть під час повномасштабної війни столичний Центр дитячої кардіології та кардіохірургії приймає пацієнтів з інших країн: від Молдови до Казахстану й Азербайджану. Що змушує іноземців долати страх перед вибухами та обирати саме Київ? Історія Вадима з Молдови вражає: чоловікові загрожувала заміна рідного серцевого клапана на штучний та пожиттєва залежність від важких ліків, але київські кардіохірурги виконали надскладну операцію і врятували його орган. Чому навіть після влучань ворожих ракет по лікарні потік закордонних пацієнтів не зупиняється – дізнавалася кореспондентка ТСН Наталія Ткачук.