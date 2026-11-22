Операція в абсолютній секретності! Звільнені землі, полонені окупанти! Ексклюзив ТСН

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Збройні Сили цього тижня розкрили секрет ще однієї успішної своєї операції, яку допоміг провести режим абсолютної секретності. Як російський "Ведмежий кут" оборонці України перетворили у справжній "Ведмежий капкан", який завершився повним розгромом оточених сил. Частину цієї спецоперації бачив кореспондент ТСН. Тижня Андрій Цаплієнко. Саме він у минулому випуску ТСН.Тижня показав вам, яквідбувається та сама повітряна евакуація в полку "Код 9.2". А зараз - Андрій повернувся з двох напрямків, які ворог - вважає пріоритетними для наступу: пояс фортець на Донеччині і відкритий степ у Запорізькій області. До того ж, на Запоріжжя московити наступають під землею: по газогонах!