Операція "Ведмежий капкан": ЗСУ звільнили території на Харківщині та розбили виступ РФ

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Російське командування ледь не щодня звітувало про закриття «котла» навколо двотисячного угруповання українських сил, а начальник генштабу РФ Герасимов навіть особисто доповів Путіну про нібито повний розгром ЗСУ під Вільхуваткою в межах операції «Ведмежий кут». Проте українські захисники перетворили плани ворога на справжній «Ведмежий капкан»! Командування вчасно перекинуло на напрямок свіжі сили – бійці 129-ї окремої важкої механізованої бригади, 120-го окремого розвідувального полку та 475-го окремого штурмового полку «CODE 9.2» зламали задум окупантів, зрізали виступ ворога, ліквідували загрозу оточення та взяли під контроль Вільхуватку й ще 14 населених пунктів — загалом понад 200 квадратних кілометрів території! За даними Генштабу, ворог втратив близько 800 військових і майже 400 одиниць техніки. Про взаємодію бронетехніки з дронами, інноваційну повітряну евакуацію поранених та ситуацію на ділянці в прямому ефірі ТСН розповів начальник штабу 129-ї ОВМБр підполковник Артем Шишак.