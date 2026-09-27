ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
24

Операція "Вівальді": як брехня генералів Кремлю допомогла прориву ЗСУ під Лиманом

Операція "Вівальді": як брехня генералів Кремлю допомогла прориву ЗСУ під Лиманом

Операція "Вівальді": як брехня генералів Кремлю допомогла прориву ЗСУ під Лиманом

Поки російські генерали малювали в доповідях диктатору Путіну вигадані "оточення" 5 тисяч українських військових та захоплення селищ, українські сили розпочали потужний рух уперед на Лиманському напрямку. У режимі суворої інформаційної тиші 3-й армійський корпус, бригада ДПСУ "Помста" та спецпризначенці 10-го загону "ДОЗОР" переламали ситуацію: перерізали логістику ворога, затягнули на нуль далекобійні САУ "Богдана" та без жодних втрат зачистили ключовий лісовий масив, де росіяни кинули в бій іноземних найманців. Як російська традиція брехні знизу догори стала союзником українського наступу, що розповідають полонені та бійці з передової, і як звучить перемога – дивіться у спеціальному репортажі журналіста ТСН.Тижня Андрія Цаплієнка.  

Дата публікації
Кількість переглядів
24

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie