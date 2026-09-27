Операція "Вівальді": як брехня генералів Кремлю допомогла прориву ЗСУ під Лиманом

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Поки російські генерали малювали в доповідях диктатору Путіну вигадані "оточення" 5 тисяч українських військових та захоплення селищ, українські сили розпочали потужний рух уперед на Лиманському напрямку. У режимі суворої інформаційної тиші 3-й армійський корпус, бригада ДПСУ "Помста" та спецпризначенці 10-го загону "ДОЗОР" переламали ситуацію: перерізали логістику ворога, затягнули на нуль далекобійні САУ "Богдана" та без жодних втрат зачистили ключовий лісовий масив, де росіяни кинули в бій іноземних найманців. Як російська традиція брехні знизу догори стала союзником українського наступу, що розповідають полонені та бійці з передової, і як звучить перемога – дивіться у спеціальному репортажі журналіста ТСН.Тижня Андрія Цаплієнка.