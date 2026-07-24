"Оприлюдніть це, якщо я загину"! Маріупольчанка не вижила, але її щоденник почує весь світ!

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Знамениті на весь світ щоденники дівчинки Анни Франк, яка загинула у концтаборі Берген-Бельзен. На жаль, тепер є подібні щоденники і в Україні - через жахливу війну російських нелюдів. Днями побачила світ книга щоденників маріупольки Катерини Савенко, яка загинула у місті від травм, так і не встигнувши виїхати з того пекла, яке влаштували у місті рашисти. Жінці було лише 42 роки.