Орендний бум у Львові: у скільки обійдеться зняти найпростішу квартиру?!

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Рятуються від обстрілів переїздом. Чимало українців, які не в силі терпіти щоденні російські обстріли, релокуються у західні області. Після заяв мера Кличка виїжджати зі столиці, чимало киян приглядають до Львова. Та знайти квартиру для оренди не так просто. Ріелтори кажуть: кількість дзвінків від охочих щодня зростає, а ціни на помешкання ростуть. Скільки коштує житло у Львові та які квартири мають найбільший попит — кореспондентка ТСН Марічка Кужик розкаже.