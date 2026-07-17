Ось де пекло на землі! Такої Донеччини ніхто не покаже! Спецрепортаж ТСН з найгарячіших точок фронту

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Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна проїхалася вздовж лінії фронту, щоб знайти відповіді на найболючіші запитання. Яке майбутнє чекає на Краматорськ? Чому з кожним днем стає дедалі складніше потрапити до Дружківки? Як тримається Костянтинівка та чи залишаються наші підрозділи у розбитому Часовому Яру? Також у сюжеті ТСН - кадри руйнувань прифронтових сіл Дніпропетровщини та ексклюзивні інтерв'ю з командирами, які тримають оборону. Дивіться повний репортаж про ситуацію на передовій.