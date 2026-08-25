Особистий лист від Трампа та десант лідерів у Києві: які сенсації приховують за зачиненими дверима

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35-та річниця Незалежності України стала потужним символом світової єдності: до Києва прибули лідери понад 10 країн, а привітання надійшли від найвпливовіших політиків планети. Особливу увагу прикуто до листа президента США Дональда Трампа та відповіді Володимира Зеленського, яку він порівняв із роботою ППО. У цьому сюжеті журналіст ТСН Іван Воробйов зібрав усі найважливіші заяви – від нового прем’єра Британії до короля Чарльза III, а також кадри знакових споруд світу, що засяяли українськими кольорами.