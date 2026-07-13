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ТСН у соціальних мережах

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Кількість переглядів
30

Останні миті життя окупантів фіксують ЗСУ! Ексклюзив з Кінбурнської коси

Останні миті життя окупантів фіксують ЗСУ! Ексклюзив з Кінбурнської коси

Останні миті життя окупантів фіксують ЗСУ! Ексклюзив з Кінбурнської коси

Росіяни панічно тікають з Кінбурнського напрямку! Морські піхотинці 426-го полку стали справжнім нічним жахом для окупантів на Херсонщині. Завдяки новітнім FPV-дронам зі штучним інтелектом та ювелірній точності українських операторів, ворожа логістика, катери та особовий склад знищуються за лічені секунди. Дивіться у репортажі кореспондента ТСН Сергія Осадчука, як колишні геймери перетворили війну на пекло для загарбників!

Дата публікації
Кількість переглядів
30

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