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ТСН у соціальних мережах

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Останнє, що бачать росіяни! Як ворога хитрістю беруть у полон у Малій Токмачці?!

Останнє, що бачать росіяни! Як ворога хитрістю беруть у полон у Малій Токмачці?!

Останнє, що бачать росіяни! Як ворога хитрістю беруть у полон у Малій Токмачці?!

Нескорена Мала Токмачка залишається нездоланною перепоною для росіян: це село — форпост і ключовий рубіж нашої оборони на Запоріжжі. Щодня загарбники кидають у бій штурмові групи, аби закріпитися бодай на околицях, проте всі їхні атаки розбиваються вщент. Стримують ворожу навалу воїни 118-ї окремої механізованої бригади. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова поспілкувалася з піхотинцями, які щойно вийшли з передових позицій.

Дата публікації
Кількість переглядів
6

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