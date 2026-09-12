Останнє, що бачать росіяни! Як ворога хитрістю беруть у полон у Малій Токмачці?!

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Нескорена Мала Токмачка залишається нездоланною перепоною для росіян: це село — форпост і ключовий рубіж нашої оборони на Запоріжжі. Щодня загарбники кидають у бій штурмові групи, аби закріпитися бодай на околицях, проте всі їхні атаки розбиваються вщент. Стримують ворожу навалу воїни 118-ї окремої механізованої бригади. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова поспілкувалася з піхотинцями, які щойно вийшли з передових позицій.