Отримати водійські права під час тривоги: як сервісні центри МВС змінили роботу

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Скласти теоретичний іспит, отримати посвідчення водія або зареєструвати автомобіль тепер можна навіть під час повітряної тривоги! В Україні сервісні центри МВС почали облаштовувати повноцінні робочі місця безпосередньо в укриттях. Деякі з них працюють під землею постійно, а інші переміщують прийом громадян за лічені хвилини після сигналу сирени, щоб черги не зсувалися, а люди не витрачали тижні на перескладання. Скільки таких центрів уже діє, як організовано процес тестування у сховищах та як записатися на прийом — дивіться в сюжеті журналіста ТСН Євгенія Гладуна.