Оце так масштаб протесту в Києві! Тисячі людей! Наживо в ТСН!

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У Києві не вщухають протести через звільнення Михайла Федорова: активісти, переважно молодь, знову вийшли на вулиці столиці з вимогами до влади. На 16-й день акції мітингувальники змінили формат і замість звичайних зборів біля театру Франка організували масштабну "ходу за діалог і реформи" центром міста. Кореспондент ТСН Ігор Бондаренко перебуває в епіцентрі подій, щоб розповісти, чому ключові міністерства досі залишаються без офіційних керівників та які умови висувають учасники акції.