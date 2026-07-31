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ТСН у соціальних мережах

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Кількість переглядів
46

Оце так масштаб протесту в Києві! Тисячі людей! Наживо в ТСН!

Оце так масштаб протесту в Києві! Тисячі людей! Наживо в ТСН!

Оце так масштаб протесту в Києві! Тисячі людей! Наживо в ТСН!

У Києві не вщухають протести через звільнення Михайла Федорова: активісти, переважно молодь, знову вийшли на вулиці столиці з вимогами до влади. На 16-й день акції мітингувальники змінили формат і замість звичайних зборів біля театру Франка організували масштабну "ходу за діалог і реформи" центром міста. Кореспондент ТСН Ігор Бондаренко перебуває в епіцентрі подій, щоб розповісти, чому ключові міністерства досі залишаються без офіційних керівників та які умови висувають учасники акції.  

Дата публікації
Кількість переглядів
46

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