ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
43

Оце так «подарунок»: як ФСБ через віртуальні романи з молодицями вбиває бійців ЗСУ

Оце так «подарунок»: як ФСБ через віртуальні романи з молодицями вбиває бійців ЗСУ

Оце так «подарунок»: як ФСБ через віртуальні романи з молодицями вбиває бійців ЗСУ

Російські спецслужби запустили нову та вкрай цинічну схему диверсій проти українських захисників. Під виглядом віртуальних романів у Telegram завербовані жінки, часто наркозалежні, заманюють молодих бійців на «побачення» або надсилають їм поштою подарунки. Замість сюрпризу — смертельна пастка: дорогий алкоголь, розчинений із великою дозою метадону. Цей синтетичний опіоїд діє миттєво, пригнічуючи дихання та серцебиття. Наразі відомо про 5 випадків отруєння зі смертельними наслідками. СБУ та поліція вже затримали 6 підозрюваних, яким загрожує довічне ув’язнення. Як розпізнати небезпеку та хто стоїть за організацією цих вбивств — дивіться у спеціальному розслідуванні кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

Дата публікації
Кількість переглядів
43

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie