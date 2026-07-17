Оце так «подарунок»: як ФСБ через віртуальні романи з молодицями вбиває бійців ЗСУ

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Російські спецслужби запустили нову та вкрай цинічну схему диверсій проти українських захисників. Під виглядом віртуальних романів у Telegram завербовані жінки, часто наркозалежні, заманюють молодих бійців на «побачення» або надсилають їм поштою подарунки. Замість сюрпризу — смертельна пастка: дорогий алкоголь, розчинений із великою дозою метадону. Цей синтетичний опіоїд діє миттєво, пригнічуючи дихання та серцебиття. Наразі відомо про 5 випадків отруєння зі смертельними наслідками. СБУ та поліція вже затримали 6 підозрюваних, яким загрожує довічне ув’язнення. Як розпізнати небезпеку та хто стоїть за організацією цих вбивств — дивіться у спеціальному розслідуванні кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.