Пам'ять і помста! В Києві відбулась незвична акція задля звільнення з полону азовців

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Вечір памʼяті страчених під час теракту в Оленівці. Сьогодні побратими, рідні та друзі полеглих під час російського теракту, який стався 4 роки тому, вийшли згадати своїх та нагадати про шість сотень азовців, які досі в полоні. Це був вечір із молитвою, вогнем і обіцянкою пам'ятати та помститися. Як це було - кореспондентка ТСН Наталя Нагорна показує