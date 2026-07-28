ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
12

Пам'ять і помста! В Києві відбулась незвична акція задля звільнення з полону азовців

Пам'ять і помста! В Києві відбулась незвична акція задля звільнення з полону азовців

Пам'ять і помста! В Києві відбулась незвична акція задля звільнення з полону азовців

Вечір памʼяті страчених під час теракту в Оленівці. Сьогодні побратими, рідні та друзі полеглих під час російського теракту, який стався 4 роки тому, вийшли згадати своїх та нагадати про шість сотень азовців, які досі в полоні. Це був вечір із молитвою, вогнем і обіцянкою пам'ятати та помститися. Як це було - кореспондентка ТСН Наталя Нагорна показує

Дата публікації
Кількість переглядів
12

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie