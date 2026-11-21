Паніка в Криму та лють Путіна: що насправді сталося з мостом? Заяви Зеленськкого та Хмари

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Сили оборони України провели грандіозну багатоетапну спецоперацію, унаслідок якої було знищено проліт автомобільної частини та несучу арку Кримського мосту. Уламки конструкції впали безпосередньо у фарватер, повністю перекривши прохід для суден між Азовським та Чорним морями. За словами президента Володимира Зеленського, операція тривала близько місяця й складалася із семи ретельно спланованих етапів. Падіння мосту сталося напередодні саміту в Китаї, зламавши пропагандистські наративи Кремля. Як українська зброя – "Паляниці", "Нептуни" та ракетодрони – пробила ворожу ППО, чому на півострові почалася паніка на АЗС і що тепер чекає на логістику окупантів – дивіться у сюжеті журналістки ТСН Марії Васильєвої.