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ТСН у соціальних мережах

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Парад фальсифікацій у РФ: голосування на парканах, палаючі НПЗ та нова хвиля війни

Парад фальсифікацій у РФ: голосування на парканах, палаючі НПЗ та нова хвиля війни

Парад фальсифікацій у РФ: голосування на парканах, палаючі НПЗ та нова хвиля війни

«Вибори» на теплотрасах, парканах та у багажниках під дулами автоматів на тимчасово окупованих територіях: у Росії завершився черговий парад фальсифікацій до Держдуми. Утім, 2026 рік приніс Кремлю неприємний сюрприз — замість свята пропаганди голосування супроводжувалося масованими атаками українських дронів, які зупинили Московський, Новошахтинський, Куйбишевський та Ільський НПЗ.

Дивіться у сюжеті ТСН.Тижня:

• Масштабні вкиди, голосування за «мертвих душ» та повна нелегітимність нової держдуми.

• Чому влада Москви приховувала прильоти 1600 безпілотників та боялася вмикати сирени?

• Нова мобілізація на 600 тисяч осіб: куди Путін кине свіжі сили та навіщо на кордоні з Естонією ввели комендантську годину?

• Діра в бюджеті РФ на 6,2 трильйона та підвищення податків для мільйонів росіян одразу після голосування.

• Загроза розширення гібридної війни на країни ЄС: попередження ЦРУ про дрони в морі та реакція Заходу.

Дата публікації
Кількість переглядів
9

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