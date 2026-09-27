Парад фальсифікацій у РФ: голосування на парканах, палаючі НПЗ та нова хвиля війни

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«Вибори» на теплотрасах, парканах та у багажниках під дулами автоматів на тимчасово окупованих територіях: у Росії завершився черговий парад фальсифікацій до Держдуми. Утім, 2026 рік приніс Кремлю неприємний сюрприз — замість свята пропаганди голосування супроводжувалося масованими атаками українських дронів, які зупинили Московський, Новошахтинський, Куйбишевський та Ільський НПЗ.

Дивіться у сюжеті ТСН.Тижня:

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