Пекельні “санкції Грема” на підписі в Трампа! Чому демократи були проти?!

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Палата представників Сполучених Штатів ухвалила законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану, названий на честь його ініціатора — сенатора Ліндсі Грема. Напередодні ввечері документ підтримали 262 конгресмени, більшість із яких — республіканці. Тепер закон прямує на підпис президентові Дональду Трампу. Частина демократів виступила проти ініціативи, заявивши, що вона передбачає радше символічну підтримку України, натомість надає главі Білого дому широкі дискреційні повноваження, якими той може зловживати. Усі деталі голосування у Вашингтоні з'ясовувала власна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко.