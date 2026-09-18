Пекельні санкції США: Трамп завдасть удару до 100% тарифів чи це блеф?!

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Конгрес США після двох років узгоджень остаточно ухвалив закон про масштабні санкції проти Росії та Ірану – документ прямує на підпис президенту Дональду Трампу. Законопроєкт б'є по російських посадовцях, фінансовому сектору, тіньовому флоту, а також відкриває можливість запровадження до 100% тарифів на імпорт для найбільших покупців російських енергоресурсів, серед яких Китай та Індія. Чи стане цей закон реальним економічним ударом по воєнній машині Кремля, чи залишиться інструментом дипломатичного торгу напередодні виборів у США та візиту Сі Цзіньпіна? У відео розбираємо: – Чи підпише Трамп "акт Грема" найближчими годинами? – Чому демократи застерігають щодо надмірних повноважень президента? – Чи ризикне Вашингтон вдарити 100% тарифами по Китаю та Індії просто зараз? – Що це рішення означає для реальної підтримки України? На прямому зв'язку з Вашингтона – власна кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко.