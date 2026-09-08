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ТСН у соціальних мережах

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Пекельний день у столиці: влучання в офіс телеканалу, палають висотки та школи

Пекельний день у столиці: влучання в офіс телеканалу, палають висотки та школи

Пекельний день у столиці: влучання в офіс телеканалу, палають висотки та школи

10 годин нічного жаху і 5 тривог поспіль від самого ранку. Росія знову тероризує Київ комбінованими атаками одразу після заяв про «режим тиші». Люди провели ніч у метро, поки над містом збивали ракети та дрони. На жаль, є влучання в декількох районах, загиблі та численні поранені. Окремим ударом ворог влучив у медіацентр каналу «Ми – Україна». Дивіться репортаж ТСН Євгена Гладуна із найгарячіших локацій столиці.

Дата публікації
Кількість переглядів
21

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