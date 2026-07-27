Пекельний удар пр АЗС у Запоріжжі: чоловік згорів в авто! Перші хвилини після атаки

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Нова атака на Запоріжжя. Вдень по місту відпрацювала ворожа авіація. Внаслідок бомбардування троє людей потребують допомоги лікарів. Одна жінка у вкрай тяжкому стані. Лікарі борються за її життя. Бомби летіли на місто і напередодні на світанку. Є загиблі і постраждалі. З перших хвилин на місцях влучань працювала кореспондентка тсн Дарʼя Назарова. Вона розкаже докладніше.