Пекло в Чорноморську: люди помирали під час операцій після страшного удару

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Троє людей загинули та щонайменше 11 дістали поранень унаслідок ворожого удару по ринку Чорноморська на Одещині: приблизно опівдні росіяни прицільно випустили реактивний дрон по скупченню людей, які не встигли пройти до укриття. Ударною хвилею та уламками розтрощило торговельні павільйони, а повторним влучанням росіяни зруйнували розташований поруч приватний будинок. Важкопоранених каретами швидкої терміново доправили до лікарні, однак двох пацієнтів медикам урятувати не вдалося — вони померли на операційному столі. Усі подробиці з місця трагедії — розкаже кореспондент ТСН Сергій Осадчук.