ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
10

Пекло в Чорноморську: люди помирали під час операцій після страшного удару

Пекло в Чорноморську: люди помирали під час операцій після страшного удару

Пекло в Чорноморську: люди помирали під час операцій після страшного удару

Троє людей загинули та щонайменше 11 дістали поранень унаслідок ворожого удару по ринку Чорноморська на Одещині: приблизно опівдні росіяни прицільно випустили реактивний дрон по скупченню людей, які не встигли пройти до укриття. Ударною хвилею та уламками розтрощило торговельні павільйони, а повторним влучанням росіяни зруйнували розташований поруч приватний будинок. Важкопоранених каретами швидкої терміново доправили до лікарні, однак двох пацієнтів медикам урятувати не вдалося — вони померли на операційному столі. Усі подробиці з місця трагедії — розкаже кореспондент ТСН Сергій Осадчук.

Дата публікації
Кількість переглядів
10

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie