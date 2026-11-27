Пекло в Краматорську та Оріхові: Бійці вивели маму побратима з-під обстрілів

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Евакуація цивільних із прифронтових міст стає дедалі небезпечнішою. У Краматорську через постійні обстріли та відсутність базових умов поліцейські підрозділу «Білий Янгол» щодня ризикують життям, аби вивезти маломобільних людей, поранених і сім’ї з дітьми, які зволікали до останнього.

Водночас у розбитому Оріхові розгорнулася справжня спецоперація бійців 65-ї ОМБр: захисники пішли вглиб міста, щоб урятувати матір свого побратима. Жінка переховувалася у підвалах після того, як снаряд забрав життя її чоловіка, якого вона власноруч поховала на подвір’ї. Кілька діб темрявою під дощем, рятуючись від ворожих дронів, військові виводили літню жінку до точки евакуації.

Дивіться у сюжеті ТСН вражаючу історію порятунку та щемливі кадри зустрічі воїна з рідною мамою після року розлуки.