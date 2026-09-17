Пекло в Києві та Одесі: ховатися було ніде! Кадри з потрощеної квартири!

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16 постраждалих у столиці внаслідок нічної атаки ворога: серед поранених — двоє дітей 10 та 12 років, у лікарнях перебувають дев'ятеро травмованих, повідомляють у мерії. По Києву випустили щонайменше 10 балістичних та гіперзвукових ракет. За попередньою інформацією, у Дніпровському районі пошкоджено офісну будівлю, кілька житлових будинків, склади та територію поблизу АЗС. У Святошинському районі зафіксовано влучання в нежитлову будівлю, а в Солом'янському вщент зруйновано складські приміщення. На місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Після ворожої атаки в деяких районах столиці зафіксували зниження тиску води, фахівці вже ліквідують наслідки.Цієї ночі росіяни знову атакували Одесу: ворожий удар припав на житловий масив, де є пряме влучання в багатоповерхівку. Кількість постраждалих зростає: спершу заявляли про чотирьох поранених, нині відомо вже про сімох. На місці події працює кореспондент ТСН Сергій Осадчук.