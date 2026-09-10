Пекло в Павлограді й Сумах! Прильоти по ТРЦ з людьми! Що відомо про жертв?

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Щонайменше троє загиблих і 34 поранених: кілька годин тому ворог атакував Павлоград на Дніпропетровщині. Реактивний «Шахед» поцілив у торговельний центр у середмісті. На місці удару спалахнула масштабна пожежа: горіли автомобілі, павільйони та крамниці. Рятувальні роботи тривають, кількість постраждалих може зрости. Тим часом Суми сьогодні в жалобі: місто вшановує пам'ять загиблих унаслідок російського удару по торговельному центру «Мануфактура». Росіяни забрали життя двох 21-річних людей, ще 23 містян зазнали поранень. І сьогодні ж пообіді окупанти знову вдарили по цьому ТРЦ. Уранці ворог ударив балістикою по підприємству з виробництва соняшникової олії у Дніпрі, а згодом завдав повторного удару. На території заводу та прилеглій автостоянці спалахнула масштабна пожежа, чимало машин вигоріли вщент. Міська влада заявила, що атаковане підприємство належить інвесторам зі Сполучених Штатів Америки.