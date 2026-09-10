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ТСН у соціальних мережах

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Пекло в Павлограді й Сумах! Прильоти по ТРЦ з людьми! Що відомо про жертв?

Пекло в Павлограді й Сумах! Прильоти по ТРЦ з людьми! Що відомо про жертв?

Пекло в Павлограді й Сумах! Прильоти по ТРЦ з людьми! Що відомо про жертв?

Щонайменше троє загиблих і 34 поранених: кілька годин тому ворог атакував Павлоград на Дніпропетровщині. Реактивний «Шахед» поцілив у торговельний центр у середмісті. На місці удару спалахнула масштабна пожежа: горіли автомобілі, павільйони та крамниці. Рятувальні роботи тривають, кількість постраждалих може зрости. Тим часом Суми сьогодні в жалобі: місто вшановує пам'ять загиблих унаслідок російського удару по торговельному центру «Мануфактура». Росіяни забрали життя двох 21-річних людей, ще 23 містян зазнали поранень. І сьогодні ж пообіді окупанти знову вдарили по цьому ТРЦ. Уранці ворог ударив балістикою по підприємству з виробництва соняшникової олії у Дніпрі, а згодом завдав повторного удару. На території заводу та прилеглій автостоянці спалахнула масштабна пожежа, чимало машин вигоріли вщент. Міська влада заявила, що атаковане підприємство належить інвесторам зі Сполучених Штатів Америки.  

Дата публікації
Кількість переглядів
27

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