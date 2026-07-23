Пекло в Сумах: окупанти атакували АЗС, величезна пожежа та поранені

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Російські окупанти завдали масованого удару дронами по Сумах, обравши своєю ціллю об'єкти паливної інфраструктури. Внаслідок влучань на трьох АЗС та об'єктах критичної інфраструктури спалахнули масштабні пожежі, дим від яких було видно на кілометри. Кореспондентка ТСН Анна Махно розповідає деталі про прильоти та як заправки працюють в умовах постійного ризику та чому ігнорування тривоги на АЗС може стати фатальним.