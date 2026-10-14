Пекло в західних областях: небо над Луцьком затягнуло димом! ТСН в епіцентрі ударів

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Під атакою окупантів опинились західні регіони України. У Луцьку посеред дня — влучання в супермаркет: там 6-ро загиблих і 13 поранених, один із них — у критичному стані. А в Рівному постраждав приватний сектор: восьмеро потерпілих, серед них — дитина. За наслідками російського терору стежила Анна Махно. Тим часом Запоріжжя росіяни атакували ракетами «Бандероль». Двох ударів завдали по приватному сектору. Унаслідок влучань поранено трьох людей. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова була на місці обстрілу. Вона розкаже більше.