Переговори за переговорами: що від нас тримають у таємниці та несподівана роль Меланії Трамп

Реклама

США знову спробували розблокувати переговорний процес між Києвом та Москвою – і дипломатичні зусилля цього тижня принесли перші несподівані зрушення. За закритими дверима в Осло понад три години тривали перемовини української делегації зі спецпосланцем Стівом Віткоффом за участю лідерів Норвегії та Фінляндії. Головна новина зустрічі – підготовка до деблокування тимчасово окупованих Олешок. Як стало відомо, найближчим часом планується оголошення режиму припинення вогню та відкриття гуманітарних коридорів для евакуації цивільних. Ключову роль у досягненні цієї домовленості відіграли Папа Римський та перша леді США Меланія Трамп. Водночас сторони погодили дату нової зустрічі в Абу-Дабі в середині листопада – наразі це єдина поступальна дія Кремля. Володимир Зеленський уже зробив гучну заяву щодо формату можливої тристоронньої зустрічі лідерів. Усі деталі кулуарних переговорів, військової допомоги та ультиматумів Вашингтона – дивіться ексклюзивно у сюжеті ТСН.