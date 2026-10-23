ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео

Переговори за переговорами: що від нас тримають у таємниці та несподівана роль Меланії Трамп

Переговори за переговорами: що від нас тримають у таємниці та несподівана роль Меланії Трамп

Переговори за переговорами: що від нас тримають у таємниці та несподівана роль Меланії Трамп

США знову спробували розблокувати переговорний процес між Києвом та Москвою – і дипломатичні зусилля цього тижня принесли перші несподівані зрушення. За закритими дверима в Осло понад три години тривали перемовини української делегації зі спецпосланцем Стівом Віткоффом за участю лідерів Норвегії та Фінляндії. Головна новина зустрічі – підготовка до деблокування тимчасово окупованих Олешок. Як стало відомо, найближчим часом планується оголошення режиму припинення вогню та відкриття гуманітарних коридорів для евакуації цивільних. Ключову роль у досягненні цієї домовленості відіграли Папа Римський та перша леді США Меланія Трамп. Водночас сторони погодили дату нової зустрічі в Абу-Дабі в середині листопада – наразі це єдина поступальна дія Кремля. Володимир Зеленський уже зробив гучну заяву щодо формату можливої тристоронньої зустрічі лідерів. Усі деталі кулуарних переговорів, військової допомоги та ультиматумів Вашингтона – дивіться ексклюзивно у сюжеті ТСН.

Дата публікації

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie