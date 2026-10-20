Переговори Зеленського з Віткоффом у Норвегії: перші подробиці та ексклюзивні кадри ТСН

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В Осло стартували термінові та надважливі переговори щодо майбутнього України за участю світових лідерів та представників команди Дональда Трампа. До столиці Норвегії вже прибув президент Володимир Зеленський разом із ключовими посадовцями – Кирилом Будановим, Рустемом Умєровим, Сергієм Кислицею та Давидом Арахамією. За стіл перемовин також сідають спецпредставник Трампа Стів Віткофф (який одразу після цього вирушить до Москви до Путіна), Джаред Кушнер (онлайн), прем'єр-міністр Норвегії, а також топпредставники Великої Британії, Німеччини, Франції, Польщі, ЄС та НАТО.

Пряме включення з Норвегії кореспондентки ТСН Олени Чернякової: перші заяви, перші кадри зустрічі та головні очікування від доленосних переговорів – дивіться ексклюзивно у відео.