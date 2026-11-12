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ТСН у соціальних мережах

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Перемогу України на льоду хочуть вкрасти в кабінетах! Скандал із поверненням РФ у світовий хокей

Перемогу України на льоду хочуть вкрасти в кабінетах! Скандал із поверненням РФ у світовий хокей

Перемогу України на льоду хочуть вкрасти в кабінетах! Скандал із поверненням РФ у світовий хокей

Двадцять років очікування - саме стільки національна збірна України з хокею не могла пробитися до елітного дивізіону Чемпіонату світу. Цьогоріч цю тенденцію нарешті вдалося  перервати,  але тепер на шляху до омріяної мети з'явилася нова загроза - місце у турнірі, яке наші хокеїсти вибороли на льоду, можуть віддати російській збірній. Після такого цинічного рішення хокейний світ сколихнувся: одні країни вже погрожують бойкотом, інші шукають способи не допустити росіян до змагань. Що тепер відбувається за лаштунками великого хокею і  чи вдасться Україні відстояти своє місце в елітному дивізіоні - відповіді у сюжеті кореспондента ТСН Євгенія Гладуна.

Дата публікації
Кількість переглядів
7

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