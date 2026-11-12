Перемогу України на льоду хочуть вкрасти в кабінетах! Скандал із поверненням РФ у світовий хокей

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Двадцять років очікування - саме стільки національна збірна України з хокею не могла пробитися до елітного дивізіону Чемпіонату світу. Цьогоріч цю тенденцію нарешті вдалося перервати, але тепер на шляху до омріяної мети з'явилася нова загроза - місце у турнірі, яке наші хокеїсти вибороли на льоду, можуть віддати російській збірній. Після такого цинічного рішення хокейний світ сколихнувся: одні країни вже погрожують бойкотом, інші шукають способи не допустити росіян до змагань. Що тепер відбувається за лаштунками великого хокею і чи вдасться Україні відстояти своє місце в елітному дивізіоні - відповіді у сюжеті кореспондента ТСН Євгенія Гладуна.