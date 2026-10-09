Пересадили ребро, щоб повернути обличчя: американські хірурги творять дива у Львові

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Повернути обличчя, можливість говорити та нормально їсти. У Львові провідні хірурги зі США разом з українськими медиками проводять унікальні реконструктивні операції найвищої складності. Це вже 13-та гуманітарна місія американських фахівців, які попри сирени й російські атаки приїздять рятувати дітей та дорослих із вродженими вадами й важкими травмами. Історія 20-річної Яни, якій пересадили власне ребро для відновлення симетрії обличчя, та залаштунки унікальної медицини – дивіться у сюжеті журналістки ТСН Марічки Кужик.