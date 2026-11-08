Перша в світі евакуація дроном: Цаплієнко випробував "Stargate" на собі!

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450 тисяч загиблих росіян – хакери Silent Crow зламали засекречені бази даних Росстату та розкрили реальні втрати окупантів. Поки кремлівський диктатор Путін намагається тероризувати тил через провали на передовій, Сили оборони звільняють кілометри української землі. Але найвища цінність для України – життя солдата. У полку «Code 9.2» вперше у світі поставили на конвеєр безпілотну повітряну евакуацію поранених просто з-під носа ворога. Боєць із позивним «Колобок», який сам провів собі ампутацію на полі бою, вижив завдяки унікальному дрону StarGate. Як працює нова «повітряна швидка», чому вона перевершує голлівудські блокбастери та як військовий кореспондент Андрій Цаплієнко особисто випробував капсулу життя на собі – дивіться ексклюзивно у сюжеті ТСН.Тижня.