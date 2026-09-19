Перші домовленості на саміті “Карпатської вісімки”: міністр економіки розкрив подробиці

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Новий формат економічного та регіонального співробітництва: у Карпатах триває перший саміт “Карпатської вісімки”. Цей альянс об’єднує Україну, Польщу, Словаччину, Угорщину, Румунію, Чехію, Австрію та Сербію. Такий формат має зблизити держави регіону в питаннях безпеки, енергетики, розширення логістичних шляхів та всебічної підтримки прикордонних громад. У межах саміту уже презентували майже сотню спільних бізнес-проєктів від восьми країн. Більше деталей розпитаємо в міністра економіки та довкілля Олександра Кравченка.