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ТСН у соціальних мережах

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Перші домовленості на саміті “Карпатської вісімки”: міністр економіки розкрив подробиці

Перші домовленості на саміті “Карпатської вісімки”: міністр економіки розкрив подробиці

Перші домовленості на саміті “Карпатської вісімки”: міністр економіки розкрив подробиці

Новий формат економічного та регіонального співробітництва: у Карпатах триває перший саміт “Карпатської вісімки”. Цей альянс об’єднує Україну, Польщу, Словаччину, Угорщину, Румунію, Чехію, Австрію та Сербію. Такий формат має зблизити держави регіону в питаннях безпеки, енергетики, розширення логістичних шляхів та всебічної підтримки прикордонних громад. У межах саміту уже презентували майже сотню спільних бізнес-проєктів від восьми країн. Більше деталей розпитаємо в міністра економіки та довкілля Олександра Кравченка.

Дата публікації
Кількість переглядів
7

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