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ТСН у соціальних мережах

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Відео
Кількість переглядів
24

Перші секунди після влучання в Павлограді! Серед постраждалих — немовля!

Перші секунди після влучання в Павлограді! Серед постраждалих — немовля!

Перші секунди після влучання в Павлограді! Серед постраждалих — немовля!

Троє людей залишаються в лікарнях після атаки росіян на Павлоград — це Дніпропетровщина. Стан усіх — середньої тяжкості. Надвечір суботи росіяни атакували місто безпілотниками. Вдарили по середмістю, поруч із торговим центром, багатоповерхівками та кав’ярнею. Літнього вечора там були десятки людей. Серед постраждалих — 4 дітей. Найменшій дівчинці лише 3 місяці. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна продовжить.

Дата публікації
Кількість переглядів
24

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