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ТСН у соціальних мережах

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Перший раунд переговорів в Абу-Дабі: що обговорили США, Україна та РФ

Перший раунд переговорів в Абу-Дабі: що обговорили США, Україна та РФ

Перший раунд переговорів в Абу-Дабі: що обговорили США, Україна та РФ

В Абу-Дабі завершився перший день тристоронніх переговорів між делегаціями України, США та Росії. Сторони зустрілися за одним столом після тривалої дев’ятимісячної паузи – розмова тривала близько 4 годин. Серед ключових тем: дієві гарантії безпеки для унеможливлення повторення війни, залучення європейських партнерів до процесу та питання обміну полоненими. Окрему увагу привернув склад делегацій: навпроти Кирила Буданова за столом опинився куратор із ФСБ Дмитро Мінаєв, а від Кремля повернувся Володимир Мединський. Президент України Володимир Зеленський уже заслухав звіт переговорної групи та назвав зустріч конструктивною. Деталі – в ТСН.

Дата публікації
Кількість переглядів
6

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