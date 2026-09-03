Перший випадок мавпячої віспи в Україні за останні роки: заява медиків та стан пацієнта

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В Україні офіційно зафіксовано випадок мавпячої віспи — вперше з 2022 року. Інфікований мешканець Вінниччини привіз вірус із Європи. У цьому відео розповідаємо про стан пацієнта, основні симптоми хвороби та способи її передачі. Лікарі пояснюють, чому не варто панікувати, як розпізнати перші ознаки (гарячка, висип, біль у м'язах) та які заходи вживаються для запобігання розповсюдженню вірусу.