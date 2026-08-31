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ТСН у соціальних мережах

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28

П'ята доба атак на Київ! Зміни в школах і погода на 1 вересня | ТСН 18:00 31 серпня

П'ята доба атак на Київ! Зміни в школах і погода на 1 вересня | ТСН 18:00 31 серпня

П'ята доба атак на Київ! Зміни в школах і погода на 1 вересня | ТСН 18:00 31 серпня

П'ята доба під безперервним вогнем: Росія випустила по Україні рекордну кількість дронів, атакуючи Київ та область хвиля за хвилею. У цьому випуску ТСН  о 18.00 за 31 серпня 2026 року дивіться про трагічні наслідки ударів, прощання з головою Дмитрівської громади Тарасом Дідичем та неочікуване рішення суду у Фінляндії щодо екскомандира угруповання "Русич". Також розповімо про нові повноваження військових у боротьбі з корупцією, появу поліцейських "Фантомів" на дорогах та якою буде погода у перший день осені.

Дата публікації
Кількість переглядів
28

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