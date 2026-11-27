П'ята доба у блекауті: у Дніпрі люди виживають без світла й тепла, а в квартирах +10

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Безперервний гул генераторів, зупинені посеред доріг тролейбуси та +10 градусів у кімнатах. Дніпро та область уже п’яту добу живуть в умовах масштабного блекауту після російських атак по критичній інфраструктурі. У цьому репортажі кореспондентка ТСН Анастасія Невірна покаже, як виживають містяни, яким за три доби світло вмикали менш ніж на годину, чому в будинках зникає опалення та з'являється пліснява, і як працюють півтори тисячі пунктів незламності й понад 300 бригад енергетиків, щоб повернути живлення в регіон.