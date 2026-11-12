Під Петербургом підірвали авто з російським полковником

Реклама

У селищі Шушари під Санкт-Петербургом вибухнув автомобіль, внаслідок чого загинув російський полковник, а член його родини зазнав поранень. За даними росЗМІ, загиблий міг бути головним штурманом 6-ї повітряної армії ВКС і ППО РФ, на що натякають і Z-воєнкори фразами про «вічний політ». Попередньо відомо, що вибухівку закріпили на днищі авто, і вона здетонувала під час виїзду з двору. Слідчий комітет РФ порушив справу за фактом вбивства військового.