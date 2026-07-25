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ТСН у соціальних мережах

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Відео
Кількість переглядів
29

Підбірка відео "бавовни" в Росії! У небо злетів НПЗ аж у Тюмені! По всій РФ горять Wildberries!

Підбірка відео "бавовни" в Росії! У небо злетів НПЗ аж у Тюмені! По всій РФ горять Wildberries!

Підбірка відео "бавовни" в Росії! У небо злетів НПЗ аж у Тюмені! По всій РФ горять Wildberries!

Українські дрони встановлюють нові рекорди дальності, долетівши за 2000 кілометрів до Тюмені, де в день міста "привітали" місцевий нафтопереробний завод. Окрім стратегічних підприємств паливної галузі, під прицілом опинилася і логістична система ворога: по всій Росії палають гігантські склади Wildberries, через які окупанти возили товари для війни. Дивіться у сюжеті журналістки ТСН Марії Васильєвої, як удари по НПЗ, аеродромах в Енгельсі та Ростові, а також крах ритейл-гігантів пришвидшують системну кризу в РФ та підривають економічні опори режиму Путіна.

Дата публікації
Кількість переглядів
29

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