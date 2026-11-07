ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
3

Підірвав авто із сусідом: розслідування резонансного теракту в Дніпрі

Підірвав авто із сусідом: розслідування резонансного теракту в Дніпрі

Підірвав авто із сусідом: розслідування резонансного теракту в Дніпрі

Теракт у Дніпрі розкрито за півтора року: Служба безпеки України затримала підозрюваного в підриві посадовця міської ради. Торік у квітні 61-річний очільник Лівобережної адміністрації Юрій Федько загинув, а його дружина зазнала поранень. Вибух пролунав просто на подвірʼї багатоповерхівки, щойно посадовець завів двигун власного легковика. За даними слідства, теракт скоєно на замовлення російських спецслужб.

Дата публікації
Кількість переглядів
3

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie