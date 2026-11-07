Підірвав авто із сусідом: розслідування резонансного теракту в Дніпрі

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Теракт у Дніпрі розкрито за півтора року: Служба безпеки України затримала підозрюваного в підриві посадовця міської ради. Торік у квітні 61-річний очільник Лівобережної адміністрації Юрій Федько загинув, а його дружина зазнала поранень. Вибух пролунав просто на подвірʼї багатоповерхівки, щойно посадовець завів двигун власного легковика. За даними слідства, теракт скоєно на замовлення російських спецслужб.